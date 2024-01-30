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Запорізьку область атакувало майже півсотні дронів

30 січня 2024, 09:00

Запорізьку область атакувало майже півсотні дронів

Минулої доби російські військовослужбовці завдали 159 ударів по 19 містам і селам Запорізької області, також здійснили 48 атак за допомогою БПЛА. Про це у Телеграмі повідомляє начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

«Окупанти вгатили авіаційним снарядом по Малій Токмачці, здійснили 48 БПЛА-атак по Гуляйполю, Чарівному, Малинівці, Полтавці, Новоандріївці, Щербакам, Левадному, Гуляйпільському й Лобковому, а також 5 РСЗВ- обстрілів Роботиного, Червоного та Малої Токмачки», - додав Малашко.

Начальник Запорізької ОВА уточнив, що 105 артударів прийшлися по Гуляйполю, Новодарівці, Новоданилівці, Чарівному, Червоному, Левадному, Кам'янському, Степногірську, П'ятихатках та Степовому та іншим прифронтовим населеним пунктам.

Надійшло дев'ять повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, за минулу добу противник здійснив 67 обстрілів Херсонської області, випустивши 272 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, авіації та БпЛА, у тому числі 2 типу Shahed.

Раніше, 30 січня, російські війська вкотре атакували територію України безпілотниками та ракетами.

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