Сили ППО над Україною збили 15 з 35 дронів-камікадзе

Сьогодні, 30 січня, російські війська вкотре атакували територію України безпілотниками та ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 15 з 35 російських цілей. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 30 січня 2024 року ворог атакував 35-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» за трьома напрямками: Приморсько-Ахтарськ, Курськ — РФ, Чауда — тимчасово окупований Крим та двома зенітними керованими ракетами С-300», — йдеться у повідомленні.





У відомстві зазначили, що силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено 15 БпЛА у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей.



Частину ударних БпЛА росіяни направили по прифронтових територіях, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об’єкти біля лінії фронту та державного кордону з РФ.





Нагадаємо, речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів, скільки у російської армії залишилося високоточних далекобійних ракет.