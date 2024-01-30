ЗСУ успішно вразили радіолокаційну станцію військ РФ у Криму — СтратКом

Згідно з каналом СтратКом ЗСУ, вранці, 30 січня, Збройні сили України успішно вразили радіолокаційну станцію російської системи ППО поблизу селища Роздольне на півночі тимчасово окупованого Криму.



За даними «Крим.Реалії», у смт Роздольне розміщено військову частину 85683-р. На сайті російської адміністрації району зазначено, що після анексії у селищі розмістили підрозділ радіотехнічних військ.



Головне завдання службовців цього роду військ – ведення повітряної розвідки. Так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв лише заявив, що сили ППО збили БпЛА над акваторією в районі Бельбека, що у південному районі півострова.



Раніше начальник головного управління розвідки України Кирило Буданов погодився, що Україні важливо продовжувати тиснути на російські сили, особливо в Криму.



