У Петербурзі безпілотник атакував завод «Невський мазут»

БПЛА атакував завод «Невський мазут» у Петербурзі. Фото: кадр із відео

Сьогодні, 31 січня, безпілотник атакував у Петербурзі завод «Невський мазут». Про це після «прильоту» став писати російський Telegram канал «Фонтанка».



За інформацією місцевих телеграм-каналів, засоби протиповітряної оборони застосовувалися о 4:20 по об'єкту, що летів над Колпіно.



Зазначається, що БПЛА збивали за допомогою С-400 «Тріумф», він був «підбитий», але все одно встиг долетіти до Невського району, де «звалився» на територію заводу «Невський мазут».



У доповіді Міноборони РФ згадується лише атака на територію Псковської області. Згідно з оборонним відомством, український безпілотний літальний апарат було «знищено» засобами ППО.



Уламки безпілотника пошкодили припарковані на території Невського мазуту автомобілі.



«На промисловому майданчику в Невському районі стався інцидент, який вимагав уваги силових відомств. Постраждалих немає. Істотної шкоди майну не завдано», - заявив губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов.



Нагадаємо, 21 січня, у Ленінградській області РФ спалахнув вугільний термінал Морського торговельного порту. З підприємства евакуювали близько 150 людей.



Після перших з початку війни атак БПЛА на Ленінградську область мешканці помітили у регіоні ЗРК С-300.