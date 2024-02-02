Атака на Бельбек: повідомляється про загибель російського генерала

За непідтвердженими даними, під час атаки на авіабазу Бельбек в окупованому Криму загинув російський генерал Олександр Татаренко. Фото з відкритих джерел

Під час удару по авіабазі Бельбек біля Севастополя в окупованому Криму загинув російський генерал Татаренко. Про це пише телеграм-канал «Кримський вітер».

«Як повідомляють російські паблики, вбито 10 російських військовослужбовців, у тому числі командир авіаційної ескадрильї генерал-лейтенант Олександр Татаренко», — зазначили на каналі.

Про загибель Олександра Татаренка на аеродромі Бельбек першим повідомив телеграм-канал «Досьє шпигуна».



За його інформацією, дві ракети вразили командний пункт 38-го винищувального авіаційного полку, ще одна ракета атакувала пункт зв'язку аеродрому.



Офіційного повідомлення про загибель російських військовослужбовців внаслідок атаки на аеродром Бельбек наразі немає.

Судячи з інформації з відкритих джерел, генералу Татаренку 63 роки. Він служив Далекому Сході, Уралі, у Сибіру та північних регіонах Росії. У 2016 році був призначений командувачем 14-ї армії ВПС та ППО Центрального військового округу РФ. Військовий льотчик 1-го класу.

Також у повідомленні зазначається, що ЗСУ запустили крилаті ракети несподіваними для росіян маршрутами: більшість із них пройшли над водною поверхнею Чорного моря.

Раніше повідомлялося, що командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram підтвердив роботу з аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму. До цього про ракетну атаку повідомляли самі окупанти.