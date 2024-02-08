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Минулої доби Донецька область сім разів зазнавала російських обстрілів

08 лютого 2024, 10:55

Минулої доби Донецька область сім разів зазнавала російських обстрілів

Протягом минулої доби населені пункти Донецької області зазнавали російських обстрілів сім разів. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Зазначається, що станом на ранок 8 лютого в Покровському районі серед ночі росіяни обстріляли Селидове — вбили 1 особу, поранили ще 7. Пошкоджено 53 багатоповерхівки, 10 приватних будинків, 7 адмінбудівель і 24 автомобілі.

В Авдіївці поранено одну людину.

Краматорський район. Лиманська громада зазнала 18 обстрілів, під вогнем опинилися околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджено 2 приватні будинки. У Сіверській громаді пошкоджено будинок у Серебрянці. У Званівці пошкоджено 3 будинки.

«Усього за добу росіяни сім разів обстріляли населені пункти Донбасу. З лінії фронту евакуйовано 81 особу, зокрема 12 дітей», — повідомив голова Донецької ОВА.

Раніше повідомлялося, що вночі 8 лютого, приблизно з 00:25 до 00:30, відбувся російський обстріл міста Селидове Донецької області. Пізніше стало відомо, що внаслідок обстрілу загинула жінка-сторож, семеро людей отримали поранення.

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