За прошедшие сутки Донецкая область семь раз подвергалась российским обстрелам

В течение минувших суток населенные пункты Донецкой области подвергались российским обстрелам семь раз. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Отмечается, что по состоянию на утро 8 февраля в Покровском районе среди ночи россияне обстреляли Селидово — убили 1 человека, ранили еще 7. Повреждены 53 многоэтажки, 10 частных домов, 7 админпостроек и 24 автомобиля.

В Авдеевке ранен один человек.

Краматорский район. Лиманская громада подверглась 18 обстрелам, под огнем оказались окрестности Константиновской громады.

Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 2 частных дома. В Северской громаде поврежден дом в Серебрянке. В Звановке повреждены 3 дома.

«Всего за сутки россияне 7 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуирован 81 человек, в том числе 12 детей», — сообщил глава Донецкой ОВА.

Ранее сообщалось, что ночью 8 февраля, примерно с 00:25 до 00:30, произошел российский обстрел города Селидово в Донецкой области. Позже стало известно, что в результате обстрела погибла женщина-сторож, семь человек получили ранения.