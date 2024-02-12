В окупованій Кремінній росіяни пограбували квартиру онкохворої жінки

У тимчасово окупованій Кремінній Луганської області російські солдати пограбували місцеву мешканку. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За словами Лисогора, у Кремінній ледве встигли госпіталізувати онкохвору, як у її будинку розмістилися військові Росії, які й перебували там майже весь час лікування містянки.



«Коли вона повернулася, побачила майже порожню квартиру. Загарбники встигли вивезти все більш-менш цінне», — написав він.



Нагадаємо, росіяни на захоплених територіях Луганської області відбирають у місцевого населення транспорт.