В оккупированной Кременной россияне ограбили квартиру онкобольной женщины

Во временно оккупированной Кременной Луганской области российские солдаты ограбили местную жительницу. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



По словам Лысогора, в Кременной едва успели госпитализировать онкобольную, как в ее доме разместились военные России, которые и находились там почти все время лечения горожанки.



«Когда она вернулась — увидела почти пустую квартиру. Захватчики успели вывезти все более-менее ценное», — написал он.



Напомним, россияне на захваченных территориях Луганской области отбирают у местного населения транспорт.