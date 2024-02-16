Реальна кількість втрат росіян на нашій ділянці в Авдіївці оцінюється в 4200 вбитими та пораненими — 3 ОШБр

Проти сил 3 ОШБр ЗСУ в Авдіївці воюють щонайменше 15 тис. російських військових. Про це в Telegram повідомила 3 окрема штурмова бригада.



«Проти сил Третьої окремої штурмової бригади на нашій ділянці фронту в Авдіївці — не менше 15 тисяч особового складу армії ворога. Нашою бригадою завдано критичних уражень 74-ій та 114-ій окремим мотострілецьким бригадам ЗС РФ», — йдеться у повідомленні українських військових.



За даними 3 ОШБр, обидва підрозділи росіян фактично «стерті». Попередньо реальна кількість втрат оцінюється в 4200 «200-ми» та «300-ми» противника.



Раніше стало відомо, що російські сили захопили територію Донецької фільтрувальної станції, яка знаходиться на схід від Авдіївки й використовувалася ЗСУ як опорний пункт.



Також Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко вирушив до українських військовослужбовців на Авдіївський напрямок.