В Авдіївці ситуація постійно змінюється, але окупантів не меншає — 3-я ОШБр

Сили оборони України за добу відбили атаки та штурми російських окупантів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Херсонському напрямках на лівому березі Дніпра.



Протягом доби сталося 70 бойових зіткнень, повідомили у Генштабі ЗСУ.



Найбільше атак окупантів відбито на Авдіївському напрямку.



«На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 27 атак у районі Авдіївки та ще 2 атаки поблизу Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог за підтримки авіації продовжує спроби захопити Авдіївку», — йдеться у повідомленні.



Прес-офіцер Третьої окремої штурмової бригади (3-я ОШБр) Олександр Бородін повідомив, що російські окупанти кидають усю міць своєї армії на Авдіївку.



«Дуже динамічна ситуація в тому плані, що вона постійно змінюється, оскільки тиск просто надзвичайний з боку росіян. Якщо порівнювати, наприклад, з Бамутом, вагнерами, якими ми протистояли, — тут значно важче. Тому що росіяни кидають усю міць своєї армії, яка є. Це не лише великі піхоти, а й бронетехніка, FPV, УАБи, фосфор, гази різних сортів — не так багато, але випадки є (несмертельні, але виводять із ладу людину). Все, що вони взагалі використовували, використовують», — сказав Бородін в ефірі телемарафону ввечері 16 лютого.



За словами прес-офіцера, окупанти «нічого не бережуть», тож штурми Авдіївки, ймовірно, є для них «принципово-політичним рішенням».



Він наголосив, що росіяни втрачають під час штурмів велику кількість бронетехніки, особового складу, зокрема з регулярних бригад РФ та спецназу ГРУ.



«За фактом, частина з них — еліта російської армії, але вони йдуть у м'ясорубку. Тому я вважаю, що вони мають принципову позицію, незважаючи на наслідки для себе, вони мають забрати», — вважає Бородін.



Також він зазначив, що незважаючи на втрати, противнику весь час дають резерви, «тобто менше ворога не стає».

Сили оборони України відійшли з позиції Зеніт на південно-східній околиці Авдіївки Донецької області. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський.