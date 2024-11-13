Російським військам вдалося просунутися в низці населених пунктів на сході України — DeepState

На карті DeepState зазначено просування військ РФ біля населених пунктів Донецької області

За останню добу російські окупаційні війська просунулися біля низки населених пунктів. Про це повідомили аналітики ресурсу DeepState.

«Агресор просунувся біля Колесниківки, Лимана Першого, Сіньківки, Пустинки, Новодарівки, Далекого, у Кураховому, Новоселидівці, Іллінці та Юріївці», — йдеться у повідомленні.

На опублікованій у мережі карті також можна побачити, як зараз виглядають межі захоплених територій та як змінюється ситуація з кожним днем.

Аналітики також наголосили, що агресор концентрує свої сили в районі школи №3 у місті Курахово.

За спостереженнями DeepState, росіяни проводять механізовані заїзди до району школи, висаджують піхоту, після чого намагаються виїхати.

«Таким чином склалася ситуація, коли противник є у глибині від лінії бойового розмежування, адже немає жодних підтверджень, що він контролює східну частину міста», — йдеться у повідомленні.

У DeepState пояснили, що метою таких дій є бажання ЗС РФ закріпитися та змусити Сили оборони відійти за балку Довгу, яка розрізає східну частину міста.