Російським військам вдалося просунутися в низці населених пунктів на сході України — DeepState

За останню добу російські окупаційні війська просунулися біля низки населених пунктів. Про це повідомили аналітики ресурсу DeepState.
«Агресор просунувся біля Колесниківки, Лимана Першого, Сіньківки, Пустинки, Новодарівки, Далекого, у Кураховому, Новоселидівці, Іллінці та Юріївці», — йдеться у повідомленні.
На опублікованій у мережі карті також можна побачити, як зараз виглядають межі захоплених територій та як змінюється ситуація з кожним днем.
Аналітики також наголосили, що агресор концентрує свої сили в районі школи №3 у місті Курахово.
За спостереженнями DeepState, росіяни проводять механізовані заїзди до району школи, висаджують піхоту, після чого намагаються виїхати.
«Таким чином склалася ситуація, коли противник є у глибині від лінії бойового розмежування, адже немає жодних підтверджень, що він контролює східну частину міста», — йдеться у повідомленні.
У DeepState пояснили, що метою таких дій є бажання ЗС РФ закріпитися та змусити Сили оборони відійти за балку Довгу, яка розрізає східну частину міста.
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