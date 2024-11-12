Українські десантники розбили колони бронетехніки РФ під Кураховим: знищені танки, БМП та екіпажі човнів

Удари по російській бронетехніці на Курахівському напрямку. Фото: кадр із відео

Вранці 11 листопада колони російської бронетехніки наступали у смузі відповідальності 46-ї аеромобільної бригади ЗСУ на Курахівському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі 46-ї ОАЕМБр.



Загалом було 12 одиниць бронетехніки. З півночі три групи піхоти спробували переправитися річкою на гумових човнах. Окупанти висувалися синхронно для дезорієнтації та розпорошення української оборони.



Проте удари артилерії та сил безпілотних систем знищили більшість бронетехніки росіян – три танки та шість БМП. Екіпажі човнів ліквідували.

Нагадаємо, що росіяни на бронемашинах «заскочили» в район школи у Кураховому.