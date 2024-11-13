В окупованому Севастополі підірвали автомобіль капітана Чорноморського флоту РФ: йому відірвало ноги, він загинув

Підірваний автомобіль капітана Чорноморського флоту РФ Фото: кадр із відео

Вранці 13 листопада вибухнула машина біля супермаркету на вулиці Шевченка в окупованому Севастополі. Про це повідомили у Телеграм-каналі «Кримський вітер».



Чоловік, який був у салоні підірваної машини, загинув. За попередніми даними, загиблий - капітан 1-го рангу Чорноморського флоту РФ.



У прокремлівському Телеграм-каналі Readovka повідомили, що в автомобілі, попередньо, спрацював саморобний вибуховий пристрій, а чоловіку відірвало ноги.



Глава окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив, що загиблий – військовослужбовець РФ.

Нагадаємо, що в окупованому Бердянську підірвали автомобіль та ліквідували суддю-зрадника Віталія Ломейка, який причетний до репресій проти українців та воєнних злочинів.