В окупованому Севастополі підірвали автомобіль капітана Чорноморського флоту РФ: йому відірвало ноги, він загинув

Вранці 13 листопада вибухнула машина біля супермаркету на вулиці Шевченка в окупованому Севастополі. Про це повідомили у Телеграм-каналі «Кримський вітер».
Чоловік, який був у салоні підірваної машини, загинув. За попередніми даними, загиблий - капітан 1-го рангу Чорноморського флоту РФ.
У прокремлівському Телеграм-каналі Readovka повідомили, що в автомобілі, попередньо, спрацював саморобний вибуховий пристрій, а чоловіку відірвало ноги.
Глава окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив, що загиблий – військовослужбовець РФ.
Нагадаємо, що в окупованому Бердянську підірвали автомобіль та ліквідували суддю-зрадника Віталія Ломейка, який причетний до репресій проти українців та воєнних злочинів.