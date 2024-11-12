Обстріл Краматорська: окупанти заявили про удари по ЗСУ, але влучили по будинках місцевих мешканців та переселенців

Наслідки російського обстрілу Краматорська. Фото: «Новини Донбасу»

Вкотре російські окупанти намагаються виправдати свої промахи на прикладі удару по Краматорську 11 листопада. Про це повідомив кореспондент «Новин Донбасу».



В одному зі своїх пабліків вони вказують, що нібито били по пунктах управління та місцях розміщення командного складу ЗСУ, але як завжди це чергова брехня. Адже по вулиці Дніпровській у селищі Біленьке крім місцевих жителів та переселенців з інших населених пунктів нікого немає. Запущена по місту авіабомба влучила у двір родини, яка змушена була виїхати з села Колодязі поблизу Лимана. У момент удару в будинку була жінка, яку згодом дістали з-під завалів рятувальники.



Вона каже, що все сталося зненацька. Їй та її сім'ї пощастило, що ніхто не постраждав – за винятком дрібних порізів та неглибоких ран. Будинок, звичайно, тепер доведеться ремонтувати і якийсь час жити неподалік у своїх друзів. На «єВідновлення» податись не зможуть, оскільки право власності оформлено на чужих людей.



«Це ми вдруге без даху над головою залишилися. На подвір'ї автомобіль згорілий стоїть, тепер ми й без транспорту», – розповіла постраждала.



По сусідству знаходиться не менш пошкоджена будівля, яка взагалі не підлягає відновленню. Його мешканці задовго до цього евакуювалися, але дізнавшись про те, що сталося, тепер не знають, куди їм повертатися.



Щоб ліквідувати наслідки чергового терористичного акту з боку Росії, потрібно буде витратити не один місяць. Але на перший час волонтери вже привезли плівку, ОСБ-плити, гуманітарні пакети й теплі речі.

Нагадаємо, що цей обстріл припав по приватному сектору, внаслідок чого також постраждав 16-річний підліток. На місці «прильотів» виникли пожежі.