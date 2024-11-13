В Донецькій області ввели обмеження на споживання світла. Кого це стосується

13 листопада за вказівкою «Укренерго» задіяли обмеження світла для промисловості та бізнесу у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі компанії «ДТЕК».



Так, з 07:00 до 20:00 підприємства мають зменшити споживання електроенергії.



Причини – дефіцит в енергосистемі через попередні обстріли РФ та зниження температури.



Жителів області закликали дбайливо використовувати електрику.

Нагадаємо, що на Донеччині завершили ремонт Другого Донецького водогону, подачу води на північ області незабаром відновлять.