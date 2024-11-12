«Неймовірна кількість піхоти»: у Нацгвардії розповіли про тактику військ РФ на Курахівському напрямку

Ситуація на Курахівському напрямку. Фото: карта DeepState

Курахівський напрямок довгий час залишаються тією ділянкою, де російська армія концентрує велику кількість піхоти. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Національної гвардії України Руслан Музичук.



За його словами, останнім часом окупанти посилюють цю піхоту бронетехнікою для того, щоб намагатися просуватися.



«Бачимо, що і «лобові» атаки продовжуються, продовжуються з флангів – з північного та південного, де противник використовує неймовірну кількість піхоти. Така кількість бойових зіткнень – 40 і більше штурмів щодня – свідчить про те, що противник залучає велику кількість ресурсів. Також ми бачимо, що противник продовжує на цьому напрямку активно використовувати авіацію», – сказав Музичук.



Речник НГУ зазначив, що за останні кілька тижнів війська Росії наростили кількість бронетехніки.



«Бронетехніка використовується для штурмів. Одна з передумов – іноді погодні умови дозволяють це робити. Йдеться про концентрацію великих штурмів, коли противник намагається досягти успіху та просуватися вглиб Донецької області», – заявив він.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили масований штурм російської армії на Курахівському напрямку.