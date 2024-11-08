Подробиці загибелі російського командира на Донеччині: окупанта атакував дрон

Відомі подробиці загибелі російського військового Павла Клименка на окупованій території Донецької області. Командир 5-ї окремої мотострілецької бригади, якого російські ЗМІ називають організатором катівні в Донецьку, дістав поранення неподалік лінії фронту.



За даними російських військових блогерів, Клименко загинув не в бою. Він їхав із підлеглими на мотоциклі неподалік лінії фронту. Його атакував FPV-дрон.



У довідці про його смерть йдеться, що він був поранений у голову і помер в лікарні окупованого Донецька увечері 6 листопада.

Клименко — уродженець Ставропілля.



Він отримав звання генерал-майора у травні 2024 року. А за місяць до цього підопічні Клименка вбили громадянина США, колишнього бойовика Рассела Бентлі. Після вбивства його тіло підірвали, намагаючись замістити сліди. Наразі четверо військових бригади Клименка перебувають під слідством у справі про вбивство Бентлі. За словами вдови американця Людмили, обвинувачені планують заново підписати контракти та повернутися на фронт.



У квітні цього року російські військові із бригади Клименка закатували незаконно мобілізованого вчителя музики Володимира Фролова. Він хотів демобілізуватися по здоров'ю, проте потрапив до тортур 5-ї бригади. У свідоцтві про смерть було зазначено, що Фролов загинув під час штурму, проте родичі повідомили, що чоловіка довелося ховати у закритій труні, оскільки тіло було понівечене тортурами.



За даними видання ASTRA, Клименко організував катувальні для російських військовослужбовців на території покинутої шахти в Петрівському районі Донецька. Там під тортурами військових змушують віддавати командирам платню та виплати за поранення (іноді для цього вони ранять бійців самі). Також, за повідомленнями донецьких правозахисників, командування 5-ї бригади оформляло доручення на «своїх людей» і забирало собі виплати навіть за загибель військових. Також там під тортурами змушують військових із тяжкими пораненнями йти на штурми.