«Білі янголи» за один рейс вивезли 13 людей та 7 тварин з Курахового

Евакуація у Кураховому. Фото: поліція

Поліцейський екіпаж «Білі янголи» вивезли з міста Курахове на Донеччині 13 осіб, серед них — дитина, та 7 домашніх улюбленців. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Мирні жителі намагаються якнайшвидше покинути місто, бо ворог уже за лічені кілометри від нього», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що у броньованому автомобілі розмістилися 10 осіб з речами, собака та 6 кішок. На причепі до службового авто — розбита російським дроном машина, в якій їхали жінка та її повнолітній син. Також за ними на власному авто їхав глава родини.



Рятувальна операція пройшла успішно.



Раніше ми писали, що поліцейський екіпаж «Білі янголи» вивезли чотирьох людей із Курахівського напряму, серед них двоє дітей. На момент евакуації російські загарбники скинули бомби, ніхто не постраждав.