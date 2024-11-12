ЗСУ відбили масований штурм російської армії на Курахівському напрямку: кадри бою

Удари ЗСУ по бронетехніці військ Росії на Курахівському напрямку. Фото: кадр із відео

33-тя механізована бригада ЗСУ відбила масований штурм російських військ на Курахівському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі 33-ї ОМБр.



Українські бійці зустріли росіян ударами артилерії та БПЛА. Також за 10 метрів по танку армії РФ відпрацював екіпаж танка Leopard.



Внаслідок бою ЗСУ знищили два танки та шість бойових броньованих машин. Ліквідовані 29 окупантів, ще 19 – поранені.

Нагадаємо, що українські десантники розбили колони бронетехніки РФ під Кураховим, ЗСУ знищили танки, БМП та екіпажі човнів.