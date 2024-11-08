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На окупованій території Донеччини заміновано 23 тисячі га лісу

08 листопада 2024, 20:23

На окупованій території Донеччини заміновано 23 тисячі га лісу

На окупованій території Донецької області близько 23 тисяч гектарів лісу — заміновані. В окупаційній адміністрації «ДНР» заявили, що це створює великі труднощі для лісівників, які намагаються відновлювати знищені та пошкоджені внаслідок обстрілів ліси.

Близько 11 тисяч гектарів лісу заміновано в межах населених пунктів або навколо житлових секторів. У Донецьку переважно йдеться про території Петровського, Кіровського та Куйбишевського районів.

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За приблизними підрахунками, 30% України наразі заміновано. Це не лише становить небезпеку для людей. Країна несе величезні економічні збитки, бо ці території просто випадають із користування. В першу чергу мова про аграрну промисловість. Які технології використовують для розмінування — читайте у статті «Новин Донбасу».

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