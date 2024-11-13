Уперше за 73 дні Росія завдала по Києву ракетно-дронової атаки

Збройні сили РФ завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву вперше за останні 73 дні. Про це повідомив офіційний телеграм-канал Київської міської військової адміністрації.



За даними КМВА, для атаки РФ застосувала, ймовірно, крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети KN-23/KN-24/Іскандер-М, безпілотники типу Shahed/Герань/Гербера/Пародія.



«Повітряну тривогу в столиці оголосили о пів на сьому ранку через загрозу БпЛА зі східного напрямку. В цей час крилаті ракети вже прямували в напрямку Київщини. Коли ракети вже заходили на Київ противник одночасно завдав балістичного удару по столиці», — йдеться у заяві КМВА.



Наголошується, що завершилася атака знову безпілотниками. Повітряний удар збройних сил Росії по Києву тривав понад дві години.



Внаслідок протиповітряного бою Сили оборони знищили кілька крилатих, кілька балістичних ракет та до десятка дронів.



Раніше повідомлялося, що Київ зазнав повітряної атаки росіян, у місті лунали вибухи.