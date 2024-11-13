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«АТЕШ» виявив стратегічні об'єкти ПКС РФ під Москвою

13 листопада 2024, 06:18

«АТЕШ» виявив стратегічні об'єкти ПКС РФ під Москвою

«АТЕШ» виявив стратегічні об'єкти ПКС РФ під Москвою. Фото: АТЕШ «АТЕШ» виявив стратегічні об'єкти ПКС РФ під Москвою. Фото: АТЕШ

Український опір «АТЕШ» розвідав стратегічні об'єкти ПКС РФ в Московській області. Про це їхні представники написали у своєму телеграм-каналі.

«Наші агенти провели розвідку кількох військових частин у Краснознаменську, які беруть участь у захисті повітряного простору Московської області. У ході розвідки зафіксовано місця розміщення штабу, складських приміщень та підрозділів РЕБ, які здійснюють перехоплення та придушення радіосигналів у рамках протидронової роботи», — пояснили в опорі.

«АТЕШ» виявив стратегічні об'єкти ПКС РФ під Москвою. Фото: АТЕШ

Зазначається, що з огляду на масштабні нальоти безпілотників робота агентів «АТЕШ» принесе плоди, оскільки виведення з ладу таких об'єктів спростить виконання завдань Сил оборони України.

«АТЕШ» виявив стратегічні об'єкти ПКС РФ під Москвою. Фото: АТЕШ

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