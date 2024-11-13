Армія РФ дев'ять разів обстріляла населені пункти Донецької області за добу

Російські війська протягом минулої доби дев'ять разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 13 листопада повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Покровський район. У Кураховому пошкоджено багато багатоповерхівок та приватних будинків, у Дачному поранено одну людину. У Покровську пошкоджено дитячий майданчик. Під вогнем опинилися Мар'їнська та Гродівська громади.
Краматорський район. У Лиманській громаді пошкоджено 8 будинків у Ямполі та 1 у Зарічному. Обстріляно околиці Костянтинівської громади.
Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки. У Торецьку пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджено 11 приватних будинків та 2 багатоповерхівки.
З лінії фронту евакуйовано 214 осіб, зокрема 10 дітей, зазначив начальник ОВА.
Нагадаємо, у мережі з'явилися фото наслідків вчорашнього російського удару по Дружківці Донецької області.
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