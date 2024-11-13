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Армія РФ дев'ять разів обстріляла населені пункти Донецької області за добу

13 листопада 2024, 10:57

Армія РФ дев'ять разів обстріляла населені пункти Донецької області за добу

Наслідки обстрілу одного з населених пунктів Донецької області минулої доби. Фото: ОВА Наслідки обстрілу одного з населених пунктів Донецької області минулої доби. Фото: ОВА

Російські війська протягом минулої доби дев'ять разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 13 листопада повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Кураховому пошкоджено багато багатоповерхівок та приватних будинків, у Дачному поранено одну людину. У Покровську пошкоджено дитячий майданчик. Під вогнем опинилися Мар'їнська та Гродівська громади.

Краматорський район. У Лиманській громаді пошкоджено 8 будинків у Ямполі та 1 у Зарічному. Обстріляно околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 3 будинки. У Торецьку пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджено 11 приватних будинків та 2 багатоповерхівки.

З лінії фронту евакуйовано 214 осіб, зокрема 10 дітей, зазначив начальник ОВА.

Нагадаємо, у мережі з'явилися фото наслідків вчорашнього російського удару по Дружківці Донецької області.

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