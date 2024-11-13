Російські окупанти атакували Україну 6 ракетами та 90 дронами: деталі

У ніч на 13 листопада 2024 року армія Росії завдала удару по Україні ракетами різних типів, керованими авіабомбами та ударними безпілотниками, використавши при цьому 90 БпЛА та 6 ракет. Про це йдеться у звіті Повітряних Сил.
Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено 96 засобів повітряного нападу (без урахування КАБів):
Станом на 10.00 підтверджено збиття двох крилатих ракет Х-101, двох балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 та 37 БпЛА противника у Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській та Кіровоградській областях.
47 безпілотників РФ локаційно втрачено в різних регіонах України, два БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та Росії. Ще два безпілотники у повітрі.
Раніше Київ зазнав повітряної атаки росіян, у місті прогриміли вибухи. У КМВА також повідомили, що вперше за 73 дні Росія завдала по Києву ракетно-дронової атаки.
Нагадаємо, внаслідок ранкового ракетного обстрілу в Київській області постраждала одна людина.
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