Російські окупанти атакували Україну 6 ракетами та 90 дронами: деталі

ППО України збила 4 ракети й 37 БпЛА. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 13 листопада 2024 року армія Росії завдала удару по Україні ракетами різних типів, керованими авіабомбами та ударними безпілотниками, використавши при цьому 90 БпЛА та 6 ракет. Про це йдеться у звіті Повітряних Сил.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено 96 засобів повітряного нападу (без урахування КАБів):

2 зенітні керовані ракети С-300 з Курської обл. по Сумській області;

2 крилаті ракети Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків - Каспійське море;

2 балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23 район пусків Воронезька обл.;

90 ударних БпЛА «Shahed» та безпілотників невстановленого типу з районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел.

Станом на 10.00 підтверджено збиття двох крилатих ракет Х-101, двох балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 та 37 БпЛА противника у Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській та Кіровоградській областях.



47 безпілотників РФ локаційно втрачено в різних регіонах України, два БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та Росії. Ще два безпілотники у повітрі.



Раніше Київ зазнав повітряної атаки росіян, у місті прогриміли вибухи. У КМВА також повідомили, що вперше за 73 дні Росія завдала по Києву ракетно-дронової атаки.



Нагадаємо, внаслідок ранкового ракетного обстрілу в Київській області постраждала одна людина.