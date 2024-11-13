З'явилися фото наслідків вчорашнього обстрілу Дружківки

У соціальних мережах з'явилися фотографії наслідків вчорашньої повітряної атаки російських військ на місто Дружківка Краматорського району Донецької області. Фото опублікував телеграм-канал «Донбас оперативний».
Повідомляється, що внаслідок обстрілу пошкоджено виробничі будівлі на машзаводі та на підприємстві «Грета».
Офіційної інформації щодо наслідків вчорашнього удару немає.
Нагадаємо, у місті Дружківка Донецької області 12 листопада приблизно о 14:35 пролунали три вибухи. За кілька хвилин до цього було попередження про запуск російських КАБів по території Краматорського району.
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