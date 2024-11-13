З'явилися фото наслідків вчорашнього обстрілу Дружківки

Наслідки обстрілу Дружківки на Донеччині вдень 12 листопада Фото: Донбас оперативний/Telegram

У соціальних мережах з'явилися фотографії наслідків вчорашньої повітряної атаки російських військ на місто Дружківка Краматорського району Донецької області. Фото опублікував телеграм-канал «Донбас оперативний».

Повідомляється, що внаслідок обстрілу пошкоджено виробничі будівлі на машзаводі та на підприємстві «Грета».

Офіційної інформації щодо наслідків вчорашнього удару немає.

Нагадаємо, у місті Дружківка Донецької області 12 листопада приблизно о 14:35 пролунали три вибухи. За кілька хвилин до цього було попередження про запуск російських КАБів по території Краматорського району.