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«Висаджують піхоту та намагаються втекти»: росіяни концентрують сили в районі школи в Кураховому – DeepState

13 листопада 2024, 09:09

«Висаджують піхоту та намагаються втекти»: росіяни концентрують сили в районі школи в Кураховому – DeepState

Ситуація в Кураховому. Фото: карта DeepState Ситуація в Кураховому. Фото: карта DeepState

Останні два дні російські війська проводять механізовані заїзди в району школи №3 в місті Курахове Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

Там окупанти висаджують піхоту і намагаються втекти. Таким чином, склалася ситуація, коли росіяни є в глибині від лінії бойового зіткнення, адже немає жодних підтверджень, що вони контролюють східну частину Курахового. Мета таких дій – закріпитися та змусити Сили оборони України відійти за балку Довгу, що розрізає східну частину міста.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про те, що росіяни на бронемашинах «заскочили» в район цієї школи.

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