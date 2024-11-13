Унаслідок ранкового ракетного обстрілу в Київській області постраждала одна людина

Результат атаки на Київську область росіянами. Фото: ДСНС Київської області

Одна людина постраждала внаслідок ранкового ракетного обстрілу на Київщині. Про це повідомляє ДСНС України.



Зруйновано будівлю, виникла пожежа у Броварському районі Київської області. Постраждала одна людина, йому надали допомогу працівниками екстреної медичної допомоги.



Також рятувальники вже ліквідували пожежу. Раніше Київ зазнав повітряної атаки росіян, у місті прогриміли вибухи.

Результат атаки на Київщину росіянами. Фото: ДСНС Київської області

Результат атаки на Київщину росіянами. Фото: ДСНС Київської області

Результат атаки на Київщину росіянами. Фото: ДСНС Київської області

Пізніше столична військова адміністрація повідомила, що вперше за 73 дні Росія завдала по Києву комбінованої ракетно-дронової атаки.