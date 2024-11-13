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Унаслідок ранкового ракетного обстрілу в Київській області постраждала одна людина

13 листопада 2024, 09:30

Унаслідок ранкового ракетного обстрілу в Київській області постраждала одна людина

Результат атаки на Київську область росіянами. Фото: ДСНС Київської області Результат атаки на Київську область росіянами. Фото: ДСНС Київської області

Одна людина постраждала внаслідок ранкового ракетного обстрілу на Київщині. Про це повідомляє ДСНС України.

Зруйновано будівлю, виникла пожежа у Броварському районі Київської області. Постраждала одна людина, йому надали допомогу працівниками екстреної медичної допомоги.

Також рятувальники вже ліквідували пожежу. Раніше Київ зазнав повітряної атаки росіян, у місті прогриміли вибухи.

Результат атаки на Київщину росіянами. Фото: ДСНС Київської області

Результат атаки на Київщину росіянами. Фото: ДСНС Київської області

Результат атаки на Київщину росіянами. Фото: ДСНС Київської області

Пізніше столична військова адміністрація повідомила, що вперше за 73 дні Росія завдала по Києву комбінованої ракетно-дронової атаки.

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