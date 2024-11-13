Київ зазнав повітряної атаки росіян, у місті лунали вибухи

Над Києвом здіймається дим після повітряної атаки росіян. Фото: Київ Інфо/Telegram

У Києві сьогодні вранці, 13 листопада, пролунали вибухи. У столиці ведеться робота сил та засобів протиповітряної оборони через повітряну атаку росіян. Про це повідомили мер столиці Віталій Кличко, КМВА, а також місцеві телеграм-канали.

Вибухи у столиці було чути близько 07:20, та пізніше. Перед цим фіксувався рух російської ракети у бік Києва.

Представники столичної влади інформували про роботу ППО через повітряну атаку супротивника.

«Вибухи у місті. Працюють сили ППО. Знаходьтесь в укриттях!», — написав Кличко у своєму Telegram.

У місцевих чатах почали з'являтися фото стовпів диму після вибухів.

Начальник КМВА Сергій Попко заявив, що повітряна тривога у столиці продовжується, інформував про бойову роботу захисників неба, і закликав мешканців Києва перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Пізніше у Повітряних силах заявили, що у бік Києва летить ще одна ракета.

На повітряну атаку по українській столиці відреагував глава Офісу президента Андрій Єрмак. Чиновник у своєму Telegram зазначив, що російський диктатор Володимир Путін здійснює ракетну атаку на Київ прямо зараз.

Через масовану повітряну атаку у Києві можуть запровадити графіки відключень електроенергії. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

«У зв'язку із загрозою ракетного удару в Києві можуть бути запроваджені графіки аварійних відключень електроенергії. Це превентивний захід», — зазначив він.