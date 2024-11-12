Атака БПЛА на Бєлгородську область: ЗСУ вразили склад ПММ, там виникла пожежа

Атака на склад ПММ у Бєлгородській області. Фото: кадр із відео

У ніч на 12 листопада підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України завдали удару по складу паливно-мастильних матеріалів «Оскілнафтопостач» біля міста Старий Оскіл Бєлгородської області РФ. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Результати бойової роботи уточнюються. За попередньою інформацією, на території об'єкта виникла пожежа.



«Ураження подібних об'єктів створює серйозні логістичні проблеми для армії російських окупантів і суттєво знижує їхній наступальний потенціал», – зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, що цей склад атакував безпілотник.