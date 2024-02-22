  
Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

ЗСУ завдали чергового удару по полігону військ РФ. Повідомляють про велику кількість загиблих

22 лютого 2024, 00:17

ЗСУ завдали чергового удару по полігону військ РФ. Повідомляють про велику кількість загиблих

Удар по полігону поблизу Подо-Калинівки. Кадр із відео Удар по полігону поблизу Подо-Калинівки. Кадр із відео

Збройні сили України завдали удару по полігону російських військ поблизу Подо-Калинівки на окупованій частині Херсонської області. Відео удару опублікували українські телеграм-канали. Також факт атаки підтверджують російські джерела.

«Не встигло пройти загальне обурення від чергового удару HIMARS щодо чергової безглуздого шикування особового складу в ДНР, як слідом сталася чергове шикування з черговим ударом, але вже в Херсонській області», — пише російський Z-канал «Військовий інформатор».

Він нарікає, що «знову, звичайно, ніхто ні в чому не винен». «Просто наші солдати самі дуже люблять ходити строєм, стояти строєм і в атаку ходити теж строєм», — підкреслив російський телеграм-канал.

Український телеграм-канал «Николаевский Ванек» пише, що керівництво російського угруповання військ «Дніпро» приїхало з перевіркою вогневої підготовки підрозділів, які готують для штурмів Кринок.

Він стверджує, що внаслідок обстрілу загинули 60 російських військових та командирський склад.

20 лютого ЗСУ завдали удару по полігону у Волноваському районі Донецької області, де йшло шикування російських військових. Внаслідок удару загинули щонайменше 60 окупантів.

Також, за непідтвердженою поки що інформацією, минулого тижня було обстріляно полігон військ РФ у Докучаєвську.

ТЕГИ

Місця
Херсонська область
Інше
Війна

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
00:17
ЗСУ завдали чергового удару по полігону військ РФ. Повідомляють про велику кількість загиблих
21:10
Проросійський блогер розповів про масову загибель російських військовослужбовців в окупованому Докучаєвську
19:41
В окупованому Донецьку під обстріл потрапила лікарня Калініна
15:58
У Росії заявили про захоплення села Побєда під Мар'їнкою
14:13
Партизани зафіксували розміщення цілого дивізіону С-400 в окупованому Криму
11:16
Захоплення Авдіївки: генсек НАТО пояснив, чому росіянам вдалося окупувати місто на Донеччині
10:55
Донецька область за добу зазнавала ракетних та артилерійських ударів, є жертви та руйнування
10:13
Російський військовий вчинив суїцид після того, як назвав втрати РФ у боях за Авдіївку
09:58
Буданов розповів про зміну динаміки війни після Авдіївки — WSJ
02:00
Десятки загиблих: ЗСУ завдали удару по російським військовим, яких зібрали в полі
23:28
Головне за день: Розстріл українських військовополонених. Росіяни «націлилися» на Ласточкине
16:25
Окупанти вдарили дроном «Ланцет» по Сумщині, загинула родина із п'яти осіб
14:40
Німеччина скоро може передати Україні далекобійні ракети — Bild
13:30
У Донецьку ракети впали біля бібліотеки Крупської, утворивши великі вирви
12:31
У Донецьку обстріляли центр: Є загибла та поранені
12:29
У захопленому Маріуполі зафіксували нове маркування на військовій техніці окупантів
09:40
У разі перемоги Росії з України на Захід переїдуть 20 млн людей — Forbes
08:20
Російські війська просунулися під Мар'їнкою — ISW
23:34
Головне за день: Пожежа на нафтобазі у Макіївці. Спроба отруєння Пасічника та Сальдо
14:53
Бійці ЗСУ закріпилися на нових рубежах оборони на Авдіївському напрямку
усі новини
00:17
ЗСУ завдали чергового удару по полігону військ РФ. Повідомляють про велику кількість загиблих
22:18
Канада готова надати кошти на доставку десятків тисяч снарядів в Україну, — ЗМІ
21:45
Бойовим медикам ЗСУ вперше дозволили лікувати наркотичними засобами
21:10
Проросійський блогер розповів про масову загибель російських військовослужбовців в окупованому Докучаєвську
20:42
Росіяни вдарили по Харківській області: загинув чоловік, ще один поранений
20:23
В Офісі президента України анонсували конференцію військово-політичного керівництва
19:41
В окупованому Донецьку під обстріл потрапила лікарня Калініна
18:41
До «виборів» у Росії армія РФ хоче захопити Луганщину — ГУР
18:04
РФ почала перекидати техніку та підрозділи з-під Авдіївки на інші ділянки фронту
17:30
Атака на Добропілля: війська РФ вдарили БПЛА по гуртожитку з переселенцями
17:11
Росія стягнула на захоплені території майже півмільйона військових — ГУР
17:10
Росія планує відновити всі аеропорти в окупованих регіонах до 2030 року
16:39
У Краматорську кількість поранених після вчорашнього обстрілу зросла до восьми людей
15:58
У Росії заявили про захоплення села Побєда під Мар'їнкою
15:16
РФ вдарила з артилерії по Костянтинівці: є пошкодження
14:59
До законопроекту про мобілізацію внесли вже понад 2 500 правок
14:13
Партизани зафіксували розміщення цілого дивізіону С-400 в окупованому Криму
14:10
Краматорськ: З лікарні виписано всіх постраждалих після вчорашнього «прильоту»
14:00
Онук генерала Панфілова: Я солідарний з Україною і не визнаю анексію Криму та псевдореспублік «ЛДНР»
13:30
Без допомоги США Україні доведеться обирати, які міста захищати — Пентагон
усі новини
ВІДЕО
Удар по полігону поблизу Подо-Калинівки. Кадр із відео ЗСУ завдали чергового удару по полігону військ РФ. Повідомляють про велику кількість загиблих
22 лютого, 00:17
Атака на Добропілля. Фото: Новини Донбасу Атака на Добропілля: війська РФ вдарили БПЛА по гуртожитку з переселенцями
21 лютого, 17:30
У Краматорську війська РФ завдали ракетного удару по фільтрувальній станції. Фото: Новини Донбасу У Краматорську після ракетного удару проблеми з водопосточанням, є постраждалі
20 лютого, 20:49
Момент удару біля бібліотеки Крупської у Донецьку. Фото: соцмережі У Донецьку ракети впали біля бібліотеки Крупської, утворивши великі вирви
20 лютого, 13:30
БПЛА РФ збитий FPV-дроном у Кринках. Фото: кадр із відео ЗСУ збили у Кринках FPV-дроном російський безпілотник
19 лютого, 17:07
Прорив у Авдіївці. Фото: відео з кадру Бійці третьої штурмової показали, як проривалися крізь бойові порядки окупантів в Авдіївці
19 лютого, 16:30
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама