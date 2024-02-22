ЗСУ завдали чергового удару по полігону військ РФ. Повідомляють про велику кількість загиблих

Удар по полігону поблизу Подо-Калинівки. Кадр із відео

Збройні сили України завдали удару по полігону російських військ поблизу Подо-Калинівки на окупованій частині Херсонської області. Відео удару опублікували українські телеграм-канали. Також факт атаки підтверджують російські джерела.



«Не встигло пройти загальне обурення від чергового удару HIMARS щодо чергової безглуздого шикування особового складу в ДНР, як слідом сталася чергове шикування з черговим ударом, але вже в Херсонській області», — пише російський Z-канал «Військовий інформатор».



Він нарікає, що «знову, звичайно, ніхто ні в чому не винен». «Просто наші солдати самі дуже люблять ходити строєм, стояти строєм і в атаку ходити теж строєм», — підкреслив російський телеграм-канал.

ЗСУ завдали чергового удару по полігону військ РФ. На цей раз поблизу Подо-Калинівки на Херсонщині. Повідомляють про велику кількість загиблих https://t.co/0u9yXxpZoZ pic.twitter.com/vRF8ujbf5F — Новини Донбасу (@novostidnua) February 21, 2024

Український телеграм-канал «Николаевский Ванек» пише, що керівництво російського угруповання військ «Дніпро» приїхало з перевіркою вогневої підготовки підрозділів, які готують для штурмів Кринок.



Він стверджує, що внаслідок обстрілу загинули 60 російських військових та командирський склад.

20 лютого ЗСУ завдали удару по полігону у Волноваському районі Донецької області, де йшло шикування російських військових. Внаслідок удару загинули щонайменше 60 окупантів.



Також, за непідтвердженою поки що інформацією, минулого тижня було обстріляно полігон військ РФ у Докучаєвську.