Росіяни за добу поранили трьох людей на Донеччині

Російські окупанти минулої доби, 21 лютого, вдарили по Донецькій області. Внаслідок атак троє цивільних отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 21 лютого росіяни поранили 3 мешканців Донецької області: 2 у Добропіллі та 1 у Мемрику», — написав він.





Крім того, за його інформацією, вдалося встановити інформацію про осіб, які стали жертвами російських обстрілів раніше: двоє людей загинули в Авдіївці, ще троє людей отримали поранення в Краматорську.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 1870 людей, ще 4593 — травмовано. Загальна кількість жертв росіян у регіоні подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Нагадаємо, 21 лютого в окупованому Донецьку під обстріл потрапила лікарня імені Калініна.