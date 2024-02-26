Путін підписав указ про військово-адміністративний поділ РФ

Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ про військово-адміністративний поділ Росії. Документ розміщено на сайті опублікування правових актів.



Як зазначається, тепер у РФ створено Ленінградський та Московські військові округи. Крім того, окуповані теріторії Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України увійшли до Південного військового округу. Також у Південний військовий округ входять окуповані Крим та Севастополь.

Повідомляється, що військові округи з центрами в Москві та Санкт-Петербурзі існували до 2010 року. Про плани знову сформувати їх міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив наприкінці 2022 року



Раніше ми писали, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області 25 лютого розпочалося "дострокове голосування" щодо "виборів" президента РФ.