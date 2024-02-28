Путін готовий застосувати ядерну зброю на ранній стадії конфлікту з великою світовою державою — FT

Росія готова застосувати ядерну зброю вже на початковому етапі конфлікту із великою світовою державою. Ілюстрація: FT

Поріг застосування Росією тактичної ядерної зброї насправді значно нижчий, ніж публічно заявляли російські офіційні особи. Про це повідомило британське видання Financial Times з посиланням на російські секретні документи, що втекли.

Йдеться про 29 секретних військових файлів, складених у період з 2008 по 2014 рік. Це сценарії військових ігор та презентації для офіцерів ВМФ, де обговорюються принципи застосування ядерної зброї.

Згідно зі сценарієм навчань, в яких відпрацьовувалося можливе вторгнення Китаю, Росія («Північна Федерація») може відповісти тактичним ядерним ударом на другу хвилю наступу армії Китаю (у легенді він названий «Південем»).

У презентації для офіцерів ВМФ викладається ще більше критеріїв потенційного застосування ядерної зброї. Серед них висадка противника на території Росії, поразка з'єднань, відповідальних за охорону кордону, або неминучий напад супротивника з використанням звичайного озброєння.

На слайдах вказується, що порогом може стати сукупність чинників, коли втрати, завдані російськими військами, «незворотно призведуть до їхньої нездатності зупинити масштабну агресію противника».

Інші потенційні умови включають знищення 20% російських підводних човнів з балістичними ракетами, 30% ударних атомних підводних човнів, трьох або більше крейсерів, трьох аеродромів або одночасний удар по основним та резервним береговим командним центрам.

Судячи з документів, російські військові також зможуть використовувати тактичну ядерну зброю для широкого кола цілей, включаючи «стримування держав від застосування агресії або ескалації воєнних конфліктів», «зупинку агресії», запобігання програшу російськими військами битв чи територій та підвищення ефективності російського флоту.