Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Путін готовий застосувати ядерну зброю на ранній стадії конфлікту з великою світовою державою — FT

28 лютого 2024, 11:59

Путін готовий застосувати ядерну зброю на ранній стадії конфлікту з великою світовою державою — FT

Росія готова застосувати ядерну зброю вже на початковому етапі конфлікту із великою світовою державою. Ілюстрація: FT Росія готова застосувати ядерну зброю вже на початковому етапі конфлікту із великою світовою державою. Ілюстрація: FT

Поріг застосування Росією тактичної ядерної зброї насправді значно нижчий, ніж публічно заявляли російські офіційні особи. Про це повідомило британське видання Financial Times з посиланням на російські секретні документи, що втекли.

Йдеться про 29 секретних військових файлів, складених у період з 2008 по 2014 рік. Це сценарії військових ігор та презентації для офіцерів ВМФ, де обговорюються принципи застосування ядерної зброї.

Згідно зі сценарієм навчань, в яких відпрацьовувалося можливе вторгнення Китаю, Росія («Північна Федерація») може відповісти тактичним ядерним ударом на другу хвилю наступу армії Китаю (у легенді він названий «Південем»).

У презентації для офіцерів ВМФ викладається ще більше критеріїв потенційного застосування ядерної зброї. Серед них висадка противника на території Росії, поразка з'єднань, відповідальних за охорону кордону, або неминучий напад супротивника з використанням звичайного озброєння.

На слайдах вказується, що порогом може стати сукупність чинників, коли втрати, завдані російськими військами, «незворотно призведуть до їхньої нездатності зупинити масштабну агресію противника».

Інші потенційні умови включають знищення 20% російських підводних човнів з балістичними ракетами, 30% ударних атомних підводних човнів, трьох або більше крейсерів, трьох аеродромів або одночасний удар по основним та резервним береговим командним центрам.

Судячи з документів, російські військові також зможуть використовувати тактичну ядерну зброю для широкого кола цілей, включаючи «стримування держав від застосування агресії або ескалації воєнних конфліктів», «зупинку агресії», запобігання програшу російськими військами битв чи територій та підвищення ефективності російського флоту.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Росія Війна Ядерна зброя

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
11:28
Росіяни просунулися південніше на Авдіївському та Мар`їнському напрямках — DeepState
10:40
Окупанти 15 разів обстрілювали Донецьку область минулої доби, є жертви
08:00
Війська РФ можуть захопити села на захід від Авдіївки — ISW
23:17
Головне за день: РФ захопила два селища на Донеччині. Катування українських військових у полоні
17:18
ЗСУ відійшли від селищ Степове та Сєверне під Авдіївкою — ОСУВ «Таврія»
16:58
Росіяни почали будувати залізницю з Маріуполя до Криму
14:42
В окупованій Новій Каховці партизани підірвали штаб партії Путіна
14:30
Росіяни щодня наступають, точаться активні бої: замкомандира Третьої штурмової розповів про ситуацію під Авдіївкою
08:37
Путін включив українські області до Південного військового округу: аналіз ISW
23:59
Війська РФ окупували Степове та Сєверне під Авдіївкою — DeepState
23:37
Головне за день: Армія РФ штурмує Орлівку. Сили оборони України відійшли від Ласточкиного
16:47
Путін підписав указ про військово-адміністративний поділ РФ
10:42
Окупанти намагаються захопити села під Авдіївкою, завдаючи масованих авіаударів
09:48
Озвучені Зеленським втрати ЗСУ відрізняються від оцінки США — NYT
08:05
За добу росіяни найбільше атакували на Авдіївському та Мар'їнському напрямках — Генштаб
07:35
Росіяни обстріляли Дніпро, є постраждалі
23:14
Головне за день: Росіяни знову розстріляли полонених військових. РФ готує новий наступ
21:22
Міноборони РФ увечері заявило про знищення нібито двох українських ракет
19:15
Росія готує наступ на кінець весни-початок літа — Зеленський
18:17
Україна не програє війну, якщо буде з сильною зброєю — Зеленський
усі новини
14:23
Окупанти обстріляли Курахове: пошкоджено пожежну частину
14:20
Вплив Росії на сусідні країни знизився
13:59
ВСУ продовжують оборонну операції під Авдіївкою: відомо, що допоможе стримати наступ росіян
13:55
Як Україні вдалося збити 10 літаків РФ за 10 днів: аналіз Forbes
13:25
Росіянин здався в полон дрону — відео
12:44
Нідерланди замовили у Чехії для України новітні самохідні артилерійські установки DITA
11:59
Путін готовий застосувати ядерну зброю на ранній стадії конфлікту з великою світовою державою — FT
11:56
«Сінево» та ДБР вдалося домовитися: скасування арешту будівлі пройде через суд
11:28
Росіяни просунулися південніше на Авдіївському та Мар`їнському напрямках — DeepState
11:08
Експерт описав три можливі сценарії участі солдатів НАТО у війні в Україні — BILD
10:59
Армія РФ вночі вдарила по Покровську: пошкоджено житлові будинки, школи та адмінбудівлі
10:40
Окупанти 15 разів обстрілювали Донецьку область минулої доби, є жертви
10:34
Візит Зеленського до Албанії: зустріч із прем'єром Рамою, підтримка Формули миру
10:31
У Дніпрі голова військової прокуратури придбав авто за три мільйона гривень «з міркувань безпеки»
09:58
У центрі Варшави зґвалтували переселенку, перехожі не реагували — Fakt
09:49
Танки, артсистеми та 1060 окупантів. Втрати РФ за добу
09:33
З початку війни в Україні загинуло щонайменше 18 депутатів РФ різного рівня
08:58
Окупанти влучили у вантажне судно в Херсоні
08:52
На Донеччині внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, ще п`ять — отримали поранення
08:35
У Білгородській області РФ знову збили безпілотник
усі новини
ВІДЕО
Солдат РФ здається у полон. Фото: кадр із відео Росіянин здався в полон дрону — відео
28 лютого, 13:25
Евакуація дітей. Фото: поліція Донеччини З Мар`їнської та Очеретинської громад Донеччини евакуювали всіх дітей — поліція
26 лютого, 17:59
Бої біля Роботиного. Фото: кадр із відео Четверо нацгвардійців зупинили колону біля Роботиного
26 лютого, 12:22
Зафіксовано чергову нагоду розстрілу росіянами беззбройних українських військовополонених. Скріншот відео Росіяни впритул розстріляли 9 полонених бійців ЗСУ
25 лютого, 20:21
Російські військові напали на відвідувачів кафе у Криму. Кадр із відео Російські військові напали на відвідувачів кафе в окупованому Криму
25 лютого, 12:56
Війська РФ атакували Костянтинівку. Фото: Новини Донбасу Масований удар по Костянтинівці: пошкоджено вокзал, храм, школи та магазини
25 лютого, 10:15

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама