З передачею заморожених активів РФ Україні з'явилися нові складності — Reuters

Деякі країни G7 не можуть знайти компроміс із передачі заморожених російських активів. Про це повідомляє Reuters.

Міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер у середу спростував думку міністра фінансів США Джанет Йеллен щодо законності монетизувати близько 300 млрд доларів заморожених російських активів

Ле Мер сказав, що Франція переконана, що у міжнародному праві немає достатніх підстав для продовження дій, і потрібна подальша робота.

«Будь-які подібні кроки мають бути повністю підкріплені міжнародним правом і вимагають підтримки всіх членів Групи 20 найбільших економік, до якої входять Росія, Китай та інші країни, що критично відносяться до США», — пояснив Ле Мер.

Раніше повідомлялося, що у США закликали країни «Великої сімки» терміново знайти спосіб передати заморожені активи РФ Україні.