Армія РФ завдала 250 ударів по Запорізькій області впродовж доби

Атака окупантів на Запорізьку область. Фото: Telegram

За словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова, впродовж доби армія РФ завдала 250 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області.



«Росіяни гатили з авіації по Малинівці, Щербакам та Степовому, здійснили 14 РСЗВ-обстрілів Роботиного, атакували 48 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Малинівку, Малу Токмачку й Роботине», — написав він у Telegram.



До того ж окупанти завдали 185 артилерійських ударів по території області. Також надійшло 30 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Атака окупантів на Запорізьку область. Фото: Telegram

Раніше в Херсоні було зафіксовано попадання в об'єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю та типографію, також було пошкоджено гаражний бокс.