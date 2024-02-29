Армия РФ нанесла 250 ударов по Запорожской области в течение суток

Атака оккупантов на Запорожскую область. Фото: Telegram

По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова в течение суток армия РФ нанесла 250 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области.



«Россияне били из авиации по Малиновке, Щербакам и Степовому, совершили 14 РСЗО-обстрелов Роботиного, атаковали 48 беспилотниками Гуляйполе, Новоданиловку, Малиновку, Малую Токмачку и Роботино», — написал он в Telegram.



К тому же оккупанты нанесли 185 артиллерийских ударов по территории области. Вдобавок поступило 30 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Атака оккупантов на Запорожскую область. Фото: Telegram

Ранее в Херсоне были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры, админздание и типографию, также поврежден гаражный бокс.