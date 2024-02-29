Армія РФ вранці атакувала Миколаївку у Краматорському районі: є пошкодження

Російська армія сьогодні вранці, 29 лютого, вдарила по Миколаївці Краматорського району Донецької області. Пошкоджено будинки та автомобілі. Про це повідомила «Новинам Донбасу» спікерка Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.



«Близько 08:00 окупанти обстріляли місто Миколаївку. Внаслідок обстрілу пошкоджено 9 приватних будинків, 2 автомобілі, газопровід та електромережу», — зазначила вона.



Інформація про постраждалих та загиблих не надходила.



За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України, а саме порушення законів та звичаїв війни.



Раніше ми писали, що росіяни 23 лютого атакували село Ямполівка Краматорського району на Донеччині. Відомо, що російська ракета потрапила до приватного будинку, загинув чоловік.