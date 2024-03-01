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У ГУР підтвердили переговори з Росією про передачу тіл військовополонених

01 березня 2024, 15:34

У ГУР підтвердили переговори з Росією про передачу тіл військовополонених

Україна неодноразово зверталася до РФ щодо передачі тіл нібито загиблих українських військовополонених на борту Іл-76. Робота у цьому напрямі ведеться. Про це повідомив агентству Укрінформ представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Раніше російський уповноважений з прав людини Тетяна Москалькова заявила держагентству «РИА Новости» , що Росія готова передати українській стороні тіла загиблих під час катастрофи Іл-76 у Білгородській області 24 січня.

Міноборони Росії повідомляло, що на борту літака було 65 українських військовополонених, яких перевозили для обміну.

Українська розвідка підтвердила, що того дня справді готувався обмін між військовополоненими, заявивши при цьому, що не може сказати, хто знаходився на борту літака, що впав.

Президент Володимир Зеленський доручив Службі безпеки України розслідувати обставини падіння літака, а Головному управлінню розвідки МОУ з'ясувати долю всіх полонених.

У свою чергу, уповноважений з прав людини ВР України Дмитро Лубинець заявив, що Росія досі не передала жодних офіційних даних щодо падіння Іл-76 у Білгородській області 24 січня – не надала «ні офіційних списків, не підтвердила факт, не дала доступу міжнародним. організаціям до місця трагедії».

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