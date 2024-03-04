В Уряді розраховують на використання конфіскованих російських активів

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Telegram

Конфіскація та використання російських активів є пріоритетом цього року для уряду України. Про це написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram.



«План мінімум — почати використання доходів від заморожених активів. За нашими оцінками, на Заході заморожено близько 300 млрд доларів російських суверенних активів. Зараз ми створюємо міжнародну робочу групу з конфіскації. Плануємо її перше засідання», - зазначив прем'єр.



Чиновник підтвердив, що вже планується перше засідання робочої групи з конфіскації. За словами прем'єр-міністра України, окремо також проводиться робота з Бельгією та ЄС щодо використання доходів, отриманих від цих російських активів.



«Більшість партнерів підтримують конфіскацію. Працюємо далі, щоб Росія заплатила за руйнування», - йдеться у повідомленні.



Раніше з'явилося повідомлення, що Захід відкрито ідеї конфіскації російських активів на 300 мільярдів доларів, щоб допомогти Україні.



Однак там вважають, що навіть після їхньої конфіскації Києву буде потрібна підтримка США.