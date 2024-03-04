Рятувальники за вихідні евакуювали п`ятеро людей з селища Желанне

З Бажаного рятувальники евакуювали п'ятьох людей. Фото: ДСНС

За минулі вихідні, 2-3 березня, з селища Желанне Донецької області рятувальники евакуювали п'ятьох жителів у безпечні райони України. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Донецької області.



«За минулі вихідні рятувальники евакуаційної групи «ФЕНІКС» разом з поліцейськими евакуювали з зони активних бойових дій (з смт Очеретине Покровського району) 5 мешканців смт Желанне», — йдеться у повідомленні.





Крім того, рятувальники надали допомогу під час евакуації в Покровському районі 46 цивільним, серед них 14 дітей та 4 особи з обмеженими фізичними можливостями.





Раніше ми писали, що із Селидівської громади Донбасу евакуювали до Закарпатської області ще 29 цивільних, серед яких 15 дітей.