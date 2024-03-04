У Маріуполі окупанти проводять облави та завозять загони каральних органів

У Маріуполі окупанти проводять облави на дорогах. Фото: Маріупольський спротив

У різних районах Маріуполя загарбники патрулюють вулиці та зупиняють автомобілі маріупольців для пошуку диверсантів. Про це повідомляє телеграм-канал «Маріупольський спротив».



Також Центр національного спротиву ССО України зазначає, що росіяни посилюють присутність спецназівців на окупованих територіях через проведення псевдовиборів. У захоплені міста прибувають нові загони російських каральних органів.



Зокрема, фіксується прибуття екіпажів поліції та посилених загонів росгвардійців. Ключова мета — пошук підпілля, щоб ті не зривали процес проведення так званих виборів президента Росії.