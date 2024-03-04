В Мариуполе оккупанты проводят облавы и завозят отряды карательных органов

В Мариуполе оккупанты проводят облавы на дорогах. Фото: Мариупольское сопротивление

В разных районах Мариуполя захватчики патрулируют улицы и останавливают автомобили мариупольцев для поиска диверсантов. Об этом сообщает телеграм-канал «Мариупольское сопротивление».



Также Центр национального сопротивления ССО Украины отмечает, что россияне усиливают присутствие спецназовцев на оккупированных территориях из-за проведения псевдовыборов. В захваченные города прибывают новые отряды российских карательных органов.



В частности, фиксируется прибытие экипажей полиции и усиленных отрядов росгвардейцев. Ключевая цель — поиск подполья, чтобы те не срывали процесс проведения так называемых выборов президента России.