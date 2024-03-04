На складах Командування медичних сил ЗСУ виявили 30 тисяч турнікетів, які пролежали там рік

На складах Командування медичних сил аудит Міноборони виявив 30 тисяч турнікетів, які там зберігалися майже рік. Про це повідомляють у Міністерстві оборони України.

Аудитори Міноборони виявили у сховищі однієї з військових частин підпорядкування Командування медичних сил на Житомирщині майже 30 тисяч нових якісних медичних турнікетів SOF виробництва США.

Відомо, що турнікети було отримано ще у квітні 2023 року, проте лише через шість місяців військова частина видала перші з них військовим – лише 458 одиниць.

«Після проведення аудиту відповідальні посадові особи розпочали видачу турнікетів, зараз майже третина – вже у військовослужбовців. Також ініційовано видачі іншого медичного майна (індивідуальні аптечки, рюкзаки для бойових медиків), які тривалий час зберігалися на складах у значній кількості», — пояснили у МО.

У міністерстві додали, що про результати внутрішнього аудиту повідомлено Міністра оборони України Рустема Умерова.