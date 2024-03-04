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На складах Командования медицинских сил ВСУ обнаружили 30 тысяч турникетов, которые пролежали там год

04 марта 2024, 20:48

На складах Командования медицинских сил ВСУ обнаружили 30 тысяч турникетов, которые пролежали там год

На складах Командования медицинских сил аудит Минобороны обнаружил 30 тысяч турникетов, которые хранились там почти год. Об этом сообщают в Министерстве обороны Украины.

Аудиторы Минобороны обнаружили в хранилище одной из воинских частей подчинения Командования медицинских сил в Житомирской области почти 30 тысяч новых качественных медицинских турникетов SOF производства США.

Известно, что турникеты были получены еще в апреле 2023 года, однако только через шесть месяцев воинская часть выдала первые из них военным — всего 458 единиц.

«После проведения аудита ответственные должностные лица начали выдачу турникетов, сейчас почти треть — уже у военнослужащих. Также инициирована выдача другого медицинского имущества (индивидуальные аптечки, рюкзаки для боевых медиков), которые длительное время хранились на складах в значительном количестве», — пояснили в МО.

В министерстве добавили, что о результатах внутреннего аудита сообщено Министру обороны Украины Рустему Умерову.

 

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