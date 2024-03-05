Пропагандист Олексій Костильов. Кадр з відео

Головний редактор проросійського видання Readovka Олексій Костильов вирушив на тимчасово окуповані території України. Пропагандист у образі радянського диктатора Йосипа Сталіна знявся у рекламі для свого бренду одягу. Про це повідомляє видання «Холод».

Російський пропагандист зняв рекламу в образі Сталіна на тлі зруйнованих будинків Донбасу



Головний редактор видання Readovka Олексій Костильов знявся в рекламі власного бренду одягу. Продає кітель «як у Сталіна»https://t.co/k7pgaH9qPr pic.twitter.com/Fn49sGFQcR — Новини Донбасу (@novostidnua) March 5, 2024

На відео Костильов у білому кителі та з трубкою ходить на тлі зруйнованих будинків на сході України. Крім того, у кадрі можна помітити меморіал на братській могилі в окупованому Сєвєродонецьку та зруйновану обстрілами будівлю офісу ОБСЄ.



На тлі звучить пісня з такими словами: «Все погано, змінилося все місцями, відверто не вистачає людям Сталіна, І недарма у кожному будинку та під'їзді всі мріють про реванш та відплату».



Вартість білого кітеля 150 тисяч рублів (близько 1500 євро).