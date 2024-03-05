Российский пропагандист снял рекламу в образе Сталина на фоне разрушенных домов Донбасса

Пропагандист Алексей Костылев. Кадр с видео

Главный редактор пророссийского издания Readovka Алексей Костылев отправился на временно оккупированные территории Украины. Пропагандист в образе советского диктатора Иосифа Сталина снялся в рекламе для своего бренда одежды. Об этом передает издание «Холод».

Російський пропагандист зняв рекламу в образі Сталіна на тлі зруйнованих будинків Донбасу



Головний редактор видання Readovka Олексій Костильов знявся в рекламі власного бренду одягу. Продає кітель «як у Сталіна»https://t.co/k7pgaH9qPr pic.twitter.com/Fn49sGFQcR — Новини Донбасу (@novostidnua) March 5, 2024

На видео Костылев в белом кителе и с трубкой ходит на фоне разрушенный домов на востоке Украины. Кроме того, в кадре можно заметить мемориал на братской могиле в оккупированном Северодонецке и разрушенное обстрелами здание офиса ОБСЕ.



На фоне звучит песня с такими словами: «Все хер*о, поменялось все местами, откровенно не хватает людям Сталина, И недаром в каждом доме и подъезде все мечтают о реванше и возмездии».



Стоимость белого кителя 150 тысяч рублей (около 1500 евро).