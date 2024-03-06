Європейський Союз має намір зміцнити захист від атак хакерів з боку Росії

Перемовники з країн-членів ЄС та Європейського парламенту погодили закон про кібербезпеку, оголосила Бельгія, яка головує в Раді ЄС, пише німецьке видання BILD.



Серед іншого, закон передбачає створення загальноєвропейського ланцюга оповіщення та тіснішу співпрацю між органами влади.



«Комісія ЄС запропонувала цей закон у квітні минулого року. Він ґрунтується на стратегії, представленій Верховним представником ЄС із закордонних справ Жозепом Боррелем восени 2022 року», — йдеться у повідомленні.



Зокрема, Боррель зазначав, що напад Росії на Україну супроводжувався неодноразовими кібератаками — не лише на Україну, а й на ЄС.



Раніше стало відомо, що Нідерланди інвестує 10 мільйонів євро у покращення кіберзахисту України.