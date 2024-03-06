У російській Туві стався вибух на ТЕЦ: понад 20 людей постраждали, у місті призупинено подачу тепла

У Туві стався вибух на ТЕЦ Фото: Shot

Сьогодні, 6 березня, на Шагонарській ТЕЦ у Республіці Тува (РФ) стався вибух. Без тепла залишилися тисячі людей, відомо про 23 потерпілих. Про це повідомив губернатор регіону Владислав Ховалиг та російський Telegram-канал Shot.



За словами губернатора, інцидент стався у відсіку теплоподачі, що знаходиться окремо від котельні. Точну кількість постраждалих не назвав, зазначивши, що травмованих доправили до лікарень, а тяжкохворих перевозять бортом санавіації.





Інше джерело з посиланням на екстрені служби уточнює, що вибух стався через детонацію вугільного пилу.



Повідомляється, що без тепла залишилося близько чотирьох тисяч людей. Загалом у місті проживає понад дванадцять тисяч жителів. У Шагонарі мінусова температура зараз на вулиці -12°C, а вночі — до -22°C.





За інформацією SHOT, постраждали 23 особи. Усіх постраждалих госпіталізовано, деякі — у тяжкому стані.



Раніше ми писали, що 6 березня дрон атакував Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат ім. А.В. Варичева у Залізногірську Курської області. Внаслідок «прильоту» сталося загоряння.