Луганщина: Повідомляють про удари по складу боєприпасів та паливних резервуарах військ РФ

Внаслідок обстрілу з боку ЗСУ в окупованій Луганській області спалахнув склад боєприпасів, що належить 4-й танковій дивізії ЗС РФ. Про це пише російське видання ASTRA.



Зазначається, що удару було завдано з РСЗВ HIMARS по складу боєприпасів, який знаходиться за півтора кілометри від села Мостки Сватівського району. Жертв та постраждалих немає.



Коли саме відбувся обстріл, не уточнюється.



Крім того, сьогодні ввечері, 6 березня, українські військові завдали удару по паливних резервуарах у Троїцькому Попаснянського району Луганської області, повідомляє телеграм-канал «Трикутник». Зазначається, що заграву видно за багато кілометрів від місця пожежі.

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